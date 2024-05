"Caixeiros" em bom plano na qualificação para o Campeonato do Mundo de Teqball

Os atletas dos “Caixeiros” de Santarém conseguiram classificações positivas na primeira etapa de qualificação para o Campeonato do Mundo de Teqball de 2024. Na prova do dia 19 de Maio no Pavilhão do Bairro da Boavista, em Lisboa, Baptiste Berna, a competir na categoria de singles masculinos, subiu ao primeiro lugar e o colega de equipa Gonçalo Reis, de 16 anos, ficou no terceiro.

A dupla campeã nacional de pares mistos que o atleta dos “Caixeiros” Luís Santos integra com Manuela Parente (Playteq) ficou em segundo lugar depois de uma final com dois atletas de Sintra. Em pares masculinos, Luís Santos e o colega João Pinheiro conquistaram o primeiro lugar. Já Pedro Vicente terminou em 3º lugar em dupla com Dionísio Gonçalves de Ponte de Lima. Em singles femininos, a atleta Leonor Pinho assegurou a terceira posição. Em doubles femininos, Carolina Clemente e Jéssica Dourado (do Grupo Recreativo Olival Basto) ficaram na terceira posição.

A decisão final da qualificação dos atletas que vão estar em representação da selecção nacional vai ficar a saber-se depois da segunda etapa de qualificação que está agendada para Junho. Na competição em Lisboa participaram 26 atletas, 17 do sexo masculino e 9 do sexo feminino.