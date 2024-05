CADE vence campeonato distrital de infantis

O Clube Amador de Desportos do Entroncamento (CADE) juntou ao seu palmarés de conquistas o campeonato distrital de infantis com a sua equipa A, em futebol nove, na penúltima jornada da prova. A equipa do CADE, na segunda fase da competição, conseguiu 12 vitórias em 12 jogos, marcando 67 golos e sofrendo 8. No total das duas fases a equipa do Entroncamento somou 24 vitórias em 24 jogos, sofrendo apenas 15 golos e marcando 159, segundo informa a Associação de Futebol de Santarém.