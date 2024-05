Federação distingue Vitória de Santarém como referência no futsal de formação

É a confirmação da excelência do trabalho desenvolvido por aquele que vem sendo, há largos anos, um dos principais emblemas de Portugal no âmbito da formação de jovens atletas de futsal: pela quarta temporada consecutiva,



O Vitória Clube de Santarém foi duplamente certificado pela Federação Portuguesa de Futebol como entidade formadora 4 estrelas, em futsal masculino e feminino. O clube integra o restrito lote de emblemas reconhecidos em ambas as vertentes. Na época anterior, só dois clubes detinham igual estatuto em todo o país.



No plano feminino, o Vitória de Santarém obteve uma avaliação de 87,25 pontos em 100 possíveis, patamar que o situa muito próximo das 5 estrelas e que atesta o excelente trabalho desenvolvido que levou, só nos últimos três anos, a que cinco atletas fossem chamadas a selecções nacionais jovens. No sector masculino, é a sexta época consecutiva em que o clube azul e branco ostenta o selo das 4 estrelas, tendo obtido desta vez 85,75 pontos.



O Vitória de Santarém é há várias temporadas o segundo clube de Portugal em número de atletas de futsal federados. A direcção do clube, liderada por António Pardelhas, realça “o esforço, dedicação e compromisso de todos os agentes vitorianos na busca pela excelência, num trabalho de superação que visa constantemente a criação de mais e melhores condições para aqueles que, cada vez mais, confiam no Vitória enquanto espaço privilegiado para a formação de atletas e dos homens e mulheres de amanhã”.



Na mesma nota, a direção deixa “um reforçado agradecimento a todos os vitorianos que se dedicaram e deram a sua inestimável colaboração ao longo de mais este árduo processo”, bem como ao “bem mais precioso, os jovens atletas”, sem esquecer a Câmara Municipal de Santarém e demais instituições e parceiros oficiais, Associação de Futebol de Santarém e a Federação Portuguesa de Futebol.