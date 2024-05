Ouriense campeão da 2ª distrital de juniores em futebol

O Clube Atlético Ouriense venceu o campeonato distrital da 2ª divisão de futebol no escalão de juniores. Segundo a Associação de Futebol de Santarém, a equipa do CA Ouriense teve oito vitórias, um empate e uma derrota em 10 jogos efectuados na segunda fase da competição, tendo marcado 40 golos e sofrido 12. No total das duas fases, o Ouriense conseguiu 18 vitórias, três empates e três derrotas em 24 jogos. No total fizeram 110 remates certeiros e sofreram 25 golos.