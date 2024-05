Ricardo Silva dos "Caixeiros" de Santarém estreia-se como árbitro internacional de Teqball

Ricardo Silva fez a sua estreia internacional como árbitro num torneio em Madrid que contou com os melhores atletas do mundo.

Ricardo Silva, dos "Caixeiros" de Santarém, é o mais recente árbitro internacional de Teqball. Após encerrar a sua carreira como jogador de futebol e futsal, Ricardo Silva encontrou no Teqball uma nova oportunidade para se manter activo e competitivo. Nos últimos três anos participou como atleta em diversas competições nacionais e internacionais. A paixão de Ricardo SIlva pela arbitragem surgiu após concluir o curso de Árbitro de Teqball - Nível C, um programa que os "Caixeiros" incentivam todos os seus atletas a realizar. Reconhecido pelas suas qualidades e postura exemplar, Ricardo SIlva destacou-se nas primeiras competições que arbitrou em solo nacional.

A sua transição de jogador para árbitro foi gradual e, actualmente, Ricardo Silva participa como jogador apenas em eventos de menor dimensão, pelo puro prazer de jogar. Na semana passada, durante uma etapa da Teqball World Series, com um prémio de 30 mil dólares, realizada em Madrid, Ricardo SIlva fez a sua estreia internacional como árbitro. Na competição, Ricardo Silva formou dupla com Telmo Monteiro, um árbitro português de grande experiência internacional. Juntos, arbitraram alguns dos melhores jogadores do mundo.

Para Rui Leitão, responsável pelo Teqball dos "Caixeiros", “esta é uma conquista do Ricardo e espero que o seu exemplo possa servir de inspiração, é o Teqball mais uma vez a abrir portas e criar oportunidades únicas”, refere.