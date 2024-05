Santarém Basket com quarto lugar no nacional Zona Sul em sub-14 feminino

A equipa do escalão sub-14 feminino do Santarém Basket Clube terminou a segunda fase do Campeonato Nacional - Zona Sul em quarto lugar, conseguindo uma vitória sobre a equipa do Unidos Tortosendo por 43-73 no dia 25 de Maio.

Nas provas distritais os escalões de sub-12 e sub-14 masculinos do Santarém Basket conseguiram, respectivamente, o apuramento sem derrotas para as finais do “Grande Torneio” e do “Ribas Juvenil”. Segundo um comunicado do Santarém Basket, ambas as finais distritais vão ser disputadas em Almeirim nos dias 1 e 2 de Junho. Em sub-14 masculino a equipa A do clube escalabitano venceu a equipa de Casal do Grilo por 92-54.

Destaque ainda para a equipa sub-12 feminina do Santarém Basket Clube que participou no XVIII "Circuito Nacional Mega Ticha” em Aveiro e também para a realização do décimo convívio “Sábado há minis” em Santarém no qual participaram cerca de 130 jovens atletas.