Sport Lisboa e Cartaxo organiza Cartaxo Cup este fim-de-semana

O Cartaxo Cup vai reunir 22 equipas sub-15 e sub-17 no Estádio Municipal do Cartaxo.

O Sport Lisboa e Cartaxo convidou 22 equipas para o seu evento Cartaxo Cup, a festa do futebol de formação com equipas sub-15 e sub-17, envolvendo cerca de meio milhar de participantes, revelou o presidente da câmara, João Heitor, em sessão camarária. O evento realiza-se este fim-de-semana de 1 e 2 de Junho no Estádio Municipal do Cartaxo.