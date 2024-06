"Caixeiros" de Santarém participaram em etapa do Teqball World Series

Os atletas dos "Caixeiros" de Santarém marcaram presença na etapa do Teqball World Series, realizada de 23 a 26 de Maio em Madrid, competindo numa das primeiras grandes provas do ano com um prémio total de 30 mil dólares. Na competição de alto nível, que contou com participação limitada e determinada pelas posições no Ranking Mundial, quatro atletas representaram o clube de Santarém, nomeadamente Baptiste Berna, Dima Shevchuk, Oleg Usychenko e Rui Leitão, que participou na sua 20ª competição internacional.

Oleg Usychenko e Dima Shevchuk chegaram até aos oitavos-de-final, onde foram eliminados pela dupla franco-polaca composta por Julien Grondin e Bartlomiej Franczuk. Esta mesma dupla também eliminou Rui Leitão e Fran Trujillo, do Teqball Barcelona, na fase de grupos. Baptiste Berna, formando dupla com o francês Lionel Beyer, atingiu os quartos-de-final. Numa partida emocionante e equilibrada, perderam para os sérvios Nikola Mitro e Bogdan Marojević, tricampeões mundiais. Esta foi a primeira vez na história das competições do circuito mundial em que foi atribuído o prémio para os melhores jogadores do torneio. Coube ao escalabitano Rui Leitão o privilégio de entregar as primeiras distinções do género na história desta modalidade.

O Circuito Mundial segue já na próxima semana para o Vietname, com uma etapa de 50 mil dólares, onde Rui Leitão voltará a representar os "Caixeiros" de Santarém.