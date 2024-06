Clube de Ginástica de Torres Novas conquista títulos no nacional da 1ª divisão

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) participou no Campeonato Nacional de Ginástica Artística Masculina e Feminina da 1ª e 2ª divisão, nos dias 25 e 26 de Maio, no Complexo Desportivo de Almada, e conquistou várias medalhas. O CGTN foi o único clube ribatejano a participar em representação da Associação de Ginástica de Santarém. No dia 25 de Maio realizou-se a prova rainha, com o clube torrejano a vencer quatro títulos nacionais e a subir ao pódio oito vezes. O ginasta Clovis Dias, sagrou-se campeão nacional da primeira divisão no escalão de juvenis, alcançou o primeiro lugar no cavalo, argolas e paralelas e o segundo lugar no solo, saltos e barra-fixa. Clovis Dias, com este resultado, está cada vez mais próximo de entrar na Selecção Nacional e subir ao escalão de elites.

O ginasta mais novo do CGTN, Rodrigo Martins, participou pela primeira vez na competição da primeira divisão no escalão de iniciados. O ginasta conseguiu subir ao terceiro lugar no cavalo, ficou em sexto no solo e em décimo nos saltos. A ginasta Mia Miele, que se tinha sagrado campeã nacional de iniciadas em 2022 e 2023 (bicampeã nacional), teve uma prova intermitente mas ainda assim alcançou o 10º lugar na classificação geral. Os ginastas foram acompanhados pelo treinador Diogo Soares e o juiz do CGTN, Afonso Bonito, que esteve a pontuar a prova da primeira divisão.