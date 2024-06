João Queirós da equipa de boccia do CRIT sagra-se campeão nacional

João Queirós é funcionário do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) e praticante de boccia, tendo-se sagrado campeão nacional de boccia na Classe BC5. A prova decorreu no passado fim-de-semana de 11 e 12 de Maio, em Viseu.

Após uma fase de grupos bastante equilibrada, João Queirós acabou por passar no segundo lugar do seu grupo jogando a meia-final com o primeiro classificado do outro grupo. Após nova vitória na meia-final perante o adversário do Sporting de Braga, João Queirós apurou-se para a final em jogo com Herlander Correia, do Sporting de Espinho, que o tinha vencido na fase de grupos. No entanto, João Queirós conseguiu vencer por 4-3 num jogo muito equilibrado e de muita emoção, sagrando-se assim campeão nacional de boccia na Classe BC5.

João Queirós foi considerado recentemente o “atleta do ano – desporto para pessoas com deficiência” na Gala do Desporto de Torres Novas. Pedro Monserrate, responsável pelo desporto adaptado do CRIT, está na instituição desde 2006 e tem acompanhado o percurso de João Queirós que está numa cadeira de rodas devido a um acidente de mota há 17 anos, que lhe provocou um corte na medula e uma lesão no braço direito. Para o atleta, conseguir conduzir e fazer a vida de forma autónoma são das coisas que mais tem orgulho.