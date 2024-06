Juvenis do Vitória de Santarém campeãs distritais de futsal

A equipa de juvenis femininos do Vitória de Santarém recebeu a taça que a consagrou como campeã distrital de futsal em 2023/24. Com 97 golos marcados e apenas 4 sofridos, as jovens festejaram a conquista na Nave Municipal de Santarém, numa cerimónia que contou com a presença de Augusto Santos Costa, em representação da Associação de Futebol de Santarém, e de António Pardelhas, histórico presidente do Vitória de Santarém. Os próximos compromissos estão agendados para o Vitória Futsal Cup Masters 2024, o maior torneio de futsal do país, que tem lugar nos fins de semana de 8, 9 e 10 de Junho (futsal masculino) e de 15 e 16 de Junho (futsal feminino).