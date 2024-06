Trail Abrantes 100 com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a sétima edição do Trail Abrantes 100 que tem data de realização marcada para o dia 12 de Outubro. As inscrições decorrem até dia 29 de Setembro e podem ser feitas em https://www.trilhoperdido.com e para o email trailabrantes100@gmail.com.



Existem seis possibilidades de participação, podendo ser realizada a solo ou numa estafeta de amigos, em distâncias de 100, 50, 25 e 10 quilómetros e estafeta 2x50km e estafeta 4x25km. Há duas variantes não competitivas, o Trail Kids, prova lúdica para crianças e jovens entre os cinco e os 15 anos e a a caminhada, novidade deste ano.



O Trail Abrantes 100 é uma prova certificada pela ATRP – Associação de Trail Running de Portugal e organizada em parceria com o Clube de Orientação e Aventura (COA). O evento, criado em 2016, teve na sua última edição, em 2023, mais de 700 atletas inscritos, oriundos de Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal, Reino Unido, Roménia e Ucrânia.