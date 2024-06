CD Fátima junta supertaça ao título distrital em futebol

O Centro Desportivo de Fátima venceu a Supertaça Dr. Alves Vieira, ao vencer o Sport Clube Ferreira do Zêzere por 6-5 no desempate por pontapés da marca de grande penalidade

O Centro Desportivo de Fátima venceu a Supertaça Dr. Alves Vieira, ao vencer o Sport Clube Ferreira do Zêzere por 6-5 no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, após empate 1-1 no final do tempo regulamentar. O jogo foi disputado no sábado, 1 de Junho, em jogo disputado sábado, 1 de Junho, no Estádio Municipal Dr. Alves Vieira, em Torres Novas.

A equipa de Fátima juntou este troféu ao título de campeão distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, que lhe deu direito a disputar na próxima temporada o Campeonato de Portugal. O emblema de Ferreira do Zêzere foi o vencedor da Taça do Ribatejo e segundo classificado no campeonato, tendo lugar assegurado na Taça de Portugal da próxima época.