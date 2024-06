Atiradores afinaram pontaria ao arco na Golegã

Clubes e mais de uma centena de atletas praticantes de tiro com arco participaram, no dia 2 de Junho, na 8.ª prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que se realizou na Golegã.

A oitava edição do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que se realizou na Golegã e foi organizada pelo Tejo D’honra, foi das melhores de sempre. Pedro Costa foi primeiro classificado em cadete no estilo Barebow, enquanto Francisco Vicente, na categoria de juvenis, conquistou também o mais alto lugar do pódio. Paulo Silva foi segundo e André Vale alcançou o quarto lugar. Neste escalão, graças aos resultados individuais, os jovens deram o 1.º lugar, por equipas, à associação da Golegã.

Nos seniores masculinos, Rui Gomes, estilo Barebow, foi nono classificado. No escalão de juvenis em arco recurvo, Martim Cruz foi 10.º na tabela. Segundo a associação, o contributo dos familiares e amigos dos atletas “foram fundamentais” para o sucesso dos competidores.