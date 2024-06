Ginastas de Salvaterra arrecadam título de bicampeãs nacionais

Ingrid Maior, Margarida Pinheiro e Francisca Santos, do escalão seniores elites femininas do Clube de Trampolins de Salvaterra, sagraram-se bicampeãs nacionais por equipas no Campeonato Nacional de Trampolim Individual e Sincronizado realizado no município do Seixal no fim-de-semana de 25 e 26 de Maio. Ingrid Maior conquistou ainda o título de campeã nacional. Pedro Santos foi vice-campeão em juniores masculinos (divisão base) e Lara Fonseca e Francisca Coito vice-campeãs em trampolim sincronizado no escalão juniores femininas, divisão base. O renomado atleta Lucas Santos ficou em quarto em seniores elites masculinos.