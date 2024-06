Clube de Natação de Torres Novas vence etapa do Nacional de Clubes

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) venceu com alguma tranquilidade a segunda etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, uma prova disputada na distância sprint (750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida), que se realizou no sábado, 1 de Junho, em Peniche. A equipa torrejana mantém-se assim na liderança da competição nacional.

João Nuno Batista foi o grande vencedor da 39ª edição do Triatlo de Peniche, logo seguido pelo seu irmão, Ricardo Batista. Tiago Fonseca no 4º lugar e Vasco Canadas no 6º, fecharam colectivamente o primeiro lugar para a equipa torrejana, deixando no segundo lugar a equipa do Olímpico de Oeiras, a quase cindo minutos de distância. Os irmãos Batista lideraram a prova desde o seu início, juntamente com o atleta do Olímpico de Oeiras, Miguel Tiago Silva, ganhando vantagem no ciclismo para o grupo perseguidor, para na corrida vencer o que foi mais rápido, João Nuno Batista.

Gustavo do Canto foi 7º e sagrou-se campeão nacional de triatlo universitário. Manuel Bartolomeu, Pedro Afonso Razões, Gonçalo Oliveira, Afonso do Canto, Enzo Takanashi, Martim Salvador, David Paiva, Rui Razões, Cristóvão Santos e José Sério também concluíram a prova em Peniche. No sector feminino, Maria Tomé foi a grande vencedora individualmente. Joana Miranda, 17ª classificada, sagrou-se vice-campeã nacional de triatlo Universitário, e Mariana Duarte 27ª, fecharam o quarto lugar em equipas femininas. Concluíram ainda a prova Raquel Vital, Catarina Moutinho e Susana Rosa.