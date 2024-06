Rally de Lisboa regressa a Vila Franca de Xira este fim-de-semana

Nos dias 7 e 8 de Junho, sexta e sábado, Vila Franca de Xira vai receber a passagem dos pilotos que vão competir na 4ª edição do Rally de Lisboa. Seis dezenas de equipas inscritas vão fazer ouvir os seus motores nas Provas Especiais de Classificação (PEC) espalhadas pela região sendo que as classificativas que passarão no concelho terão lugar no dia 7 de Junho, PEC 3, pelas 17h21; a PEC 8 vai decorrer no dia 8 de Junho, pelas 11h08, e ambas as provas especiais de classificação terão partida na estrada municipal 524 (após o cruzamento com o caminho municipal 1239 (instalações desactivadas do Hotel da Boiça), seguindo em direção às Cachoeiras.

À semelhança dos anos anteriores, o Rally de Lisboa será prova pontuável para a Taça de Portugal de Ralis. Este ano presta homenagem à memória de Joaquim Santos, considerado um dos melhores pilotos de sempre do automobilismo nacional e celebrizado pela equipa Diabolique, falecido este ano.

A prova conta com a novidade de integrar o calendário desportivo do TER - Tour European Rally e do TER - Histórico 2024. O evento é organizado pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA), com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira e estão previstos condicionamentos de trânsito, no dia 7, das 16h00 às 19h30, e no dia 8, das 09h30 às 13h00.