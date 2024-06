Ateneu Artístico Cartaxense participou no Campeonato Nacional de Iniciados e Infantis em Santarém.

Ateneu Cartaxense com oito medalhas em prova realizada em Santarém

O Campeonato Nacional de Iniciados e Infantis na modalidade de trampolins decorreu nos dias 1 e 2 de Junho, no pavilhão gimnodesportivo de Santarém, com grandes resultados para o Ateneu Artístico Cartaxense. A associação desportiva do Cartaxo conquistou oito medalhas, nas diversas especialidades, duplo minitrampolim, trampolim individual e tumbling. Os atletas conquistaram três medalhas de ouro, quatro de prata e uma medalha de bronze.