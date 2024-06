Dançarinos da JD Dance conquistam medalhas de ouro na Taça de Portugal e Circuito Ibérico

Vários atletas do J D Dance, um clube desportivo com sede e espaço de treinos no Centro de Desporto e Cultura do Verdelho, em Santarém, fundado no final do ano de 2022, participaram no Circuito Ibérico, Taça de Portugal e Circuito Nacional, provas realizadas pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva, e alcançaram excelentes resultados. De destacar os resultados do par Daniil Bondarenco e Juliana Antunes que conquistaram a medalha de ouro, tanto na prova de Circuito Ibérico, como na prova da Taça de Portugal. Os atletas são o par mais experiente da escola, com muitos anos de dança, medalhas e conquistas nacionais e internacionais, mas também os responsáveis pela escola JD Dance Verdelho.

É possível assistir às suas exibições regularmente em vários eventos do concelho de Santarém, sendo as próximas dia 9 de Junho no CNEMA, inserido no programa da Feira Nacional de Agricultura. No dia 7 de Junho no Centro de Desporto e Cultura do Verdelho pelas 21h30 o clube fará a sua apresentação anual de Verão com entradas livres.