Ginástica atinge 1.900 praticantes federados no distrito de Santarém

Associação de Ginástica de Santarém contabilizou os 1.900 ginastas no distrito de Santarém a poucos dias da gala em quem homenageou atletas, treinadores, juízes e dirigentes. Associação tem 21 clubes, um deles do distrito de Évora, e quer continuar a crescer.

A Associação de Ginástica de Santarém homenageou na quarta-feira à noite, 29 de Maio, ginastas, treinadores, clubes e juízes na Gala da Ginástica que não se realizava desde a pandemia e que reuniu em Almeirim quase 500 pessoas. Esta gala decorreu numa altura em que a ginástica no distrito atingiu o recorde 1.900 praticantes federados, quando há 10 anos eram cerca de 650, segundo revelou no jantar o presidente da associação, Victor de Sousa Varejão. O dirigente diz que o objectivo é continuar a crescer, sabendo que não é fácil o desenvolvimento da ginástica, mas realçando que com apoio e dedicação será possível.

A gala, que tem por missão reconhecer o talento, o esforço e a dedicação, realizou-se pela quinta vez juntando ginastas, treinadores, dirigentes e juízes, além de familiares e amigos. O presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, Luís Arrais, salientou que o distrito de Santarém é dos que tem mais atletas olímpicos e que a associação é a segunda mais antiga do país, com 43 anos de existência. Sendo que Victor de Sousa Varejão é o presidente mais antigo de uma associação de ginástica.

Mais condições para a modalidade em Almeirim

Com 20 clubes associados do distrito de Santarém e um do distrito de Évora que não tem uma associação, a Associação de Ginástica de Santarém promove cada vez mais competições distritais, segundo destacou Victor de Sousa Varejão, como forma de cativar elementos e motivar os que estão na modalidade. No concelho de Almeirim, a ginástica vai ter mais e melhores condições, segundo revelou o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, presente na gala que incluiu um jantar. O autarca lembrou que o concelho já teve uma grande tradição na ginástica há quatro décadas, tendo ele sido um praticante.

Agora com o desenvolvimento da ginástica em Almeirim, Pedro Ribeiro quer que a modalidade tenha todas as condições para crescer ainda mais e por isso vai ser feito um segundo pavilhão na requalificação da Escola Secundária Marquesa de Alorna, mais dedicado a este desporto. O autarca disse também ser sua preocupação criar as condições para que a modalidade possa ser mais trabalhada no meio escolar.