Lusitano Portomugense volta ao activo e Porto de Muge quer mostrar que não é um lugar de passagem

O Lusitano FC Portomugense, um clube com 103 anos feitos a 22 de Março, voltou ao activo passados mais de 10 anos sem vida. Fernando Marques, 64 anos, natural de Porto de Muge, sentia o dever de, quando se reformasse, fazer algo pela aldeia da freguesia de Valada, concelho do Cartaxo. Quer proporcionar convívios intergeracionais e actividades que vão ao encontro dos gostos da população, com cerca de 250 pessoas. A nova direcção arrancou com uma equipa de futsal de 12 jovens mulheres e está a mostrar que Porto de Muge é mais do que um ponto de passagem.

Fernando Marques começou por desafiar Vasco Loubet, 46 anos, conterrâneo a viver em Tomar, designer e responsável por ter descoberto o porto fluvial romano em Porto de Muge. “O Vasco é responsável pela cultura e comunicação e está ligado a uma descoberta na margem do rio. Ao fim de muitos anos em que todos íamos dar um mergulho ao Tejo e víamos ali umas pedras, alguém olhou para aquilo com outros olhos”, explica o dirigente. Convidou também Rodrigo Anacleto, geólogo que se tornou chefe de cozinha, e Carla Loubet, com experiência no associativismo. “Voltamos praticamente todos os fins-de-semana. Uma parte da equipa é composta por pessoas residentes, desde a juventude à terceira idade, antigos dirigentes e temos um colaborador com mais de 80 anos”, acrescenta. Fernando Marques, que toda a vida trabalhou na indústria farmacêutica em Lisboa, encabeçou a única lista candidata, eleita por unanimidade em Dezembro.

Em Porto de Muge todos vivem entusiasmados com a reactivação do clube, estando a direcção mais focada actualmente em tratar de questões burocráticas com a sede, anexa a uma propriedade. O grupo participou em Fevereiro no cortejo carnavalesco do Cartaxo a convite da câmara municipal, e em Março comemorou o seu aniversário com jogos de futebol, actividades lúdicas e um jantar que juntou mais de 130 pessoas na sede; celebrou o 25 de Abril e seguem-se noites de Verão animadas junto ao parque de merendas de Porto de Muge. Fernando Marques afirma que estão abertos a voluntários que queiram dinamizar, semanalmente, aulas de ginástica, teatro, dança ou novas tecnologias.

Sede e campo de jogos precisam de obras

A direcção refere estar preocupada com uma parede que suporta o telhado da sede e apresenta risco de colapso, estando à procura de um pedreiro para efectuar a obra. Dadas as poucas possibilidades, o clube necessita de tinta vermelha para completar a pintura da fachada e pilares que suportem a rede que vai vedar o espaço desportivo. O campo de futebol de 11, junto ao parque de merendas pertencente à junta de freguesia, necessita de quem faça a sua manutenção, uma vez que as ervas crescem rapidamente, o que impossibilita de utilizarem o campo. Também o bar e o palco precisam de nova cobertura porque chove lá dentro. Outro dos desejos da nova direcção é a reabilitação do parque infantil.

Fazem parte do conselho directivo o vice-presidente Luís Fonseca, o tesoureiro Valter Salgueiro, a secretáriaa Mara Monteiro e os vogais Rui Gaia Martins, Bruno Duarte, Mário Martins, Luís Martins, Fernando Cardoso da Silva e Ana Filipa Duarte. Na assembleia-geral está Carla Loubet como presidente, acompanhada dos secretários Mónica Valada e Pedro Cláudio. O conselho fiscal é composto pelo presidente Rodrigo Anacleto, Vasco Loubet como secretário e Carlos Firmino como relator.