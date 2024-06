Santarém investe mais de 2,5 milhões em campos de rugby e de futebol

O executivo da Câmara de Santarém aprovou o projecto de execução e a abertura do concurso público para a reformulação do campo de rugby da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), edifícios de apoio, balneários e zonas circundantes. O valor base do concurso é de 2.154.761 euros mais IVA e o presidente do município, Ricardo Gonçalves, espera agora que surjam empresas interessadas na obra.



Na reunião de câmara de 7 de Junho foi também aprovado o lançamento do concurso para a empreitada para colocação de um relvado no campo de futebol pelado da Escola Superior Agrária de Santarém, num valor superior a meio milhão de euros. O campo de futebol da Ribeira de Santarém também vai ser requalificado, faltando só um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para se avançar com o concurso para a obra.



Ricardo Gonçalves recordou que o processo de requalificação do campo de rugby na antiga EPC, utilizado pelo Rugby Clube de Santarém, já vem sendo falado há alguns anos. Inicialmente ponderou-se avançar com as obras faseadamente, tendo-se depois optado por concretizar a intervenção de uma só vez.