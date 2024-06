Pedrógão Triatlo vence etapa do Campeonato Nacional Jovem

A segunda edição do II Triatlo de Coruche resultou numa vitória colectiva dos atletas do Pedrogão Triatlo, com destaque para a obtenção de dois primeiros lugares e de dois quartos lugares nos quatro escalões em competição, entre as 103 equipas de estafetas presentes na etapa. No mesmo dia, 8 de Junho, o Pedrógão Triatlo participou pela primeira vez no Campeonato Nacional de Clubes em estafetas mistas, alcançando o terceiro lugar em juvenis.

Também o atleta cadete Francisco Jogo, em representação União Desportiva e Recreativa Zona Alta, obteve a primeira posição no Campeonato Regional de Atletismo em pista na prova de 3000 metros.