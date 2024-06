Atleta dos “Caixeiros” de Santarém vive aventura no Vietname

A cidade de Quy Nhon, no Vietname, recebeu uma etapa do Teqball World Series, que contou com a presença de 120 atletas de 52 países, numa prova em que Rui Leitão, em representação dos “Caixeiros” de Santarém, esteve em bom plano. De 6 a 9 de Junho os melhores jogadores do mundo mostraram toda a sua classe, técnica e qualidade numa mega-estrutura montada na praia de Quy Nhon. Alguns dos jogos foram realizados sob temperaturas a rondar os 35º e com 75% de humidade, a exigir grande esforço físico e mental aos jogadores.

Portugal esteve representado por Rui Marques Leitão, que disputou a categoria de Doubles Masculinos ao lado do francês Lionel Beyer, número 23 do ranking mundial. A dupla luso-francesa terminou a fase de grupos no segundo lugar, com vitórias sobre o Paquistão e o Brunei, e com uma derrota frente à dupla tailandesa, que viria a vencer o torneio, naquele que foi um jogo cheio de emoção e de alto nível, com Leitão e Beyer a dispor de três oportunidades para vencer o segundo set.

Nos oitavos-de-final, o atleta scalabitano e o seu parceiro foram eliminados pela dupla brasileira Lindoso e Peleo, pelos parciais de 12-4 e 12-9, terminando a competição no nono lugar e com acesso a um dos prémios monetários. Após uma aventura por terras asiáticas, Rui Leitão segue para a Áustria onde vai disputar a sua 22ª competição internacional, no dia 14 de Junho.