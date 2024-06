Nadador de Ferreira do Zêzere no pódio em prova de águas abertas em Paris

O nadador Cristiano Santos, em representação da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, ficou em terceiro lugar absoluto e primeiro lugar no seu escalão na principal prova da competição de natação em águas abertas que decorreu no sábado, 15 de Junho, em Paris

O nadador Cristiano Santos, em representação da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, ficou em terceiro lugar absoluto e primeiro lugar no seu escalão na principal prova da competição de natação em águas abertas que decorreu no sábado, 15 de Junho, em Paris, capital da França. Outro nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, Sebastião Santos, participou na prova de 5km tendo superado o recorde pessoal e alcançado 150º lugar absoluto e o 23º lugar no seu escalão.