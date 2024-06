Susana Santos e José Manuel Santos, campeões nacionais, foram representar Portugal no Campeonato da Europa de Dança Desportiva.

Dançarinos de Vila Franca de Xira vestiram as cores da selecção em Campeonato da Europa

A dupla de dançarinos Susana Santos e José Manuel Santos, da Xiradance Academy de Vila Franca de Xira, alcançaram o 16º lugar no Campeonato da Europa de Dança Desportiva, no escalão seniores III, na modalidade de danças latinas. A prova realizou-se a 8 de Junho em Kosice na Eslováquia. Os dois atletas competiram em representação da Selecção Nacional, convocados pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva, depois de se terem sagrado Campeões Nacionais. No Campeonato da Europa deste ano participaram mais de 3 dezenas de pares de 13 países. A Xiradance Academy foi criada em Dezembro de 2019 e tem sede em Vila Franca de Xira, tendo como finalidade a criação, promoção e desenvolvimento da prática da dança, especialmente da dança desportiva mas também nas vertentes de competição e de formação social de cariz não competitivo.