Vila Franca de Xira palco do campeonato europeu de futsal para pessoas com diabetes

A cidade de Vila Franca de Xira está a ser palco, entre segunda-feira dia 17 e quinta-feira, 20 de Junho, do Campeonato Europeu de Futsal para pessoas com diabetes. É a primeira vez que a prova se realiza em Portugal.

A equipa portuguesa na competição, “DiabPT”, é composta por pessoas com diabetes de vários pontos do país que querem promover a educação para a doença junto da população. “Queremos mostrar que a diabetes não é uma barreira e este ano conseguimos trazer o campeonato até Portugal, com o apoio da câmara municipal e da junta de freguesia de Vila Franca de Xira, o que nos deixa felizes”, refere João Nabais, manager e guarda-redes da equipa, em nota de imprensa sobre a prova.

Segundo os dados mais recentes, em Portugal, cerca de 1,1 milhões de portugueses entre os 20 e os 79 anos têm diabetes, o que representa 14,1% da população neste grupo etário. Calcula-se que mais de 40% dos portugueses entre as mesmas idades vivem com diabetes ou pré-diabetes, sendo crucial agir de forma mais precoce, recorrendo a atitudes preventivas.

A inatividade física é um factor de risco responsável por cerca de 5 milhões de mortes anuais em todo o mundo, contribuindo para o aparecimento das principais doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da diabetes.

“A actividade física é um dos pilares da gestão da diabetes, mas também promotora da própria prevenção da diabetes tipo 2. Por isso é essencial. No entanto, continuam ainda a haver algumas questões de discriminação ligadas à prática desportiva e o que queremos é precisamente mostrar que ter diabetes, quando bem gerida, não é uma limitação para a prática desportiva”, acrescenta João Nabais.

O projeto DiabPT United foi criado em 2012 pelo Núcleo Jovem da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, com o apoio da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal.

Englobada neste projecto está a formação de uma equipa de futsal, totalmente composta por pessoas com diabetes, para representar Portugal no Campeonato Europeu de Futsal para Pessoas com Diabetes. O evento é anual e este ano realiza-se pela primeira vez em Portugal.