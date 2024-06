O padel é um fenómeno de popularidade e Alverca também entrou na onda

Um bom jogo de padel não é só vencer ou perder no court: é também ter tempo para conviver e recuperar o fôlego, sendo essa vertente social uma das vantagens deste desporto comparado com outros. A ideia é defendida por Bruno Martins, dirigente do Alverca Padel Club (APC), clube nascido em 2021 e que celebrou no fim de semana de 1 e 2 de Junho o seu terceiro aniversário com um torneio envolvendo mais de mil convidados ao longo dos dois dias de festa.

O APC nasceu das mãos de um grupo de apaixonados pela modalidade que se lembrou de a aproximar da comunidade de Alverca e acabou por se instalar num espaço com cinco campos de padel, no complexo desportivo do Futebol Clube de Alverca, a quem pagam renda pela utilização dos equipamentos. “Isto surgiu pela paixão do desporto, sobretudo porque depois da pandemia o padel era um dos poucos desportos que se podia praticar à vontade e hoje estima-se que seja a segunda modalidade mais praticada em Portugal a seguir ao futebol”, refere Bruno Martins, também ele jogador de padel. À primeira vista o padel pode parecer squash mas não é. Vai buscar inspiração ao ténis mas é sempre disputado em duplas e apesar das raquetes serem de dimensões semelhantes às do ténis têm diferenças (não têm rede mas sim fibra de vidro e carbono) e é permitido que o jogo continue mesmo depois das bolas baterem nas paredes. A pontuação é semelhante aos sets de ténis.

Actualmente o Alverca Padel Club tem 110 jogadores federados a competir em várias categorias e disputa os campeonatos nacional e regional. “O balanço está a ser positivo, conseguimos meter muita gente de Alverca a praticar este desporto. O padel tem destas coisas, além da componente desportiva há depois a parte social muito forte, em que os amigos se encontram e bebem um copo”, vinca o dirigente.

No clube estão actualmente 300 alunos a ter aulas nos cinco campos e a perspectiva futura é tentar manter o clube com actividade constante. “Vai ser difícil crescer, estamos limitados em termos de espaço mas estamos a ter capacidade de resposta para os nossos alunos, torneios e alugueres de campo e isso é o principal para nós para já”, refere Bruno Martins, dizendo que a equipa quer dar passos consolidados para poder sonhar, no futuro, afirmar-se como referência nacional da modalidade. “Neste momento é o suficiente”, conclui o dirigente.