Quatro pódios para atletas da EKSPD da Póvoa de Santa Iria

Os atletas da Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, subiram ao pódio por quatro vezes na prova Pro Ranking de Karaté, disputada no Pavilhão Desportivo do Entroncamento frente a 353 atletas de 74 clubes oriundos de todo o País. Na prova foram conquistadas três medalhas de ouro: Alexandra Contins, primeira classificada em kumite sub21; André Valongo, em kumite juniores; André Amorim em kumite juniores e em terceiro lugar Beatriz Meleiro, em kumite sub-21. A prova, organizada pela Federação Nacional de Karaté, realizou-se a 15 de Junho e a equipa da Póvoa de Santa Iria contou com seis atletas e dois treinadores.