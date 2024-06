Ginástica de Torres Novas continua a mostrar qualidade na formação

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) participou no Memorial Guilherme Gonçalves nos dias 1 e 2 de Junho no Complexo Desportivo de Almada. O Memorial Guilherme Gonçalves é a prova nacional de Benjamins e Infantis onde se reúnem todos os ginastas mais novos para participar nesta “Festa da Ginástica” que classifica as três melhores equipas nacionais de benjamins e infantis.

O CGTN foi o clube ribatejano com a maior comitiva em competição em representação da Associação de Ginástica de Santarém. Participaram no total 40 ginastas, acompanhados por quatro treinadores (Sandra Brites, Tomás Brites, João Costa e Diogo Soares) e dois monitores (Tatiana Carvalho e Afonso Bonito). “Nestes escalões, o CGTN considera muito mais importante, o número de atletas em competição do que propriamente os resultados obtidos. Ainda assim, não podemos deixar de referir, que as nossas ginastas fizeram uma prova muito interessante, tendo alcançado o terceiro lugar no escalão de benjamins e o quarto lugar no escalão de infantis”, refere o clube torrejano.

Na ginástica artística masculina os ginastas Rodrigo Leitão e Vicente Mimoso participaram pela primeira vez numa prova nacional. Na ginástica artística feminina participaram no Campeonato Nacional de Infantis e Benjamins as ginastas Zia Silva; Maria Monserrate; Madalena Carvalho; Melissa Leitão; Matilde Azevedo; Maria Sousa; Maria Cascão; Marta Valente; Laura Cadete; Laura Oliveira; Rafaela Rita; Gabriela Ferreira; Alice Ferreira; Camila Carvalho; Vida Correia; Rita Silva; Maria Bento; Vittoria Faroppa; Zodwa Maseko; Leonor Santos; Helena Biléu; Madalena Campos; Madalena Sousa; Madalena Silva; Raquel Oliveira; Beatriz Luz; Caetana Ferreira; Maria Luz; Sara Pereira; Mafalda Moço; Francisca Parreira; Joana D´Aguiar; Lara Soares; Carminho Santos; Laura Pereira; Bianca Heleno; Maria Moreira; Francisca Preto.