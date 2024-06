Vitória de Setúbal sem licença para a Liga 3 abre portas da subida à União de Santarém

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou no dia 20 de Junho a lista de clubes licenciados para as competições para a época desportiva 2024/2025 de que não consta o Vitória Futebol Clube como licenciado para a Liga 3, nem para o Campeonato de Portugal, o que abre portas à União de Santarém para ocupar a vaga dos setubalenses na Liga 3. O emblema escalabitano foi o que se classificou imediatamente a seguir aos dois clubes que foram promovidos na série sul da fase de subida do Campeonato de Portugal, o Vitória de Setúbal e a Lusitânia dos Açores.



Em comunicado, a União de Santarém sublinha que a decisão da FPF ainda não é final, já que o Vitória de Setúbal, que atravessa um processo de insolvência, apresentou recurso. O clube liderado por Pedro Patrício informa que contratou dois escritórios de advogados para o acompanhamento jurídico do assunto, para garantir que em caso algum venha a ser lesado. “Aguardamos serenamente a decisão última dos órgãos competentes da FPF, não obstante a urgência dessa decisão com vista a uma plena preparação da próxima época desportiva”, diz a direcção da União de Santarém no mesmo comunicado, onde agradece a todos os sócios e adeptos o apoio e informa que estão a trabalhar e a preparar a equipa de futebol sénior tendo em vista a participação na Liga 3.