Festival de Yoga com programa especial dedicado à liberdade

De 17 a 20 de Junho vai realizar-se mais uma edição do Festival de Yoga, este ano dedicado ao valor da liberdade. A organização é da Federação Portuguesa de Yoga, criada há 21 anos e que está sediada em Santarém. A iniciativa vai passar pela capital de distrito no dia 22 de Junho, na sede da federação, com aulas de Yoga, Meditação, Yoga em família, Yoga Facial e ainda um momento cultural que contará com a transmissão do documentário “MUCO” e com um breve espectáculo de dança tradicional indiana apresentado pela “ISHARTES”. As aulas são gratuitas e sem necessidade de inscrição prévia.

Nos dias anteriores, o festival vai envolver aulas com profissionais de saúde, de educação, destinadas a profissionais do atendimento ao público na área da administração e do corpo diplomático, e a profissionais de segurança pública. No dia 21 de Junho, as aulas decorrem nos Jardins de Belém, em Lisboa.

Em 2021, O MIRANTE conversou com Joana Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Yoga, que disse haver cada vez mais médicos a recomendarem a prática de yoga aos seus doentes como forma de reduzirem os níveis de ansiedade ou para melhorarem a postura corporal ou alguma dor física.