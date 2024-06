Arqueiro da Tejo D'Honra leva primeira Taça de Portugal para a Golegã

A Taça de Portugal em Tiro com Arco realizou-se no Jamor com mais de 60 arqueiros

João Santos, da Tejo D´Honra, conquistou a primeira Taça de Portugal em Tiro com Arco para a Golegã, ao vencer o open e as eliminatórias, conseguindo ainda bater o recorde pessoal. Domingos Vaquinhas, também da Golegã, conquistou o quarto lugar no open. A Taça de Portugal realizou-se a 16 de Junho no Jamor, sob a égide da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, reunindo mais de 60 atletas. A competição, de categoria única, contou com os estilos recurvo olímpico, compound e barebow.