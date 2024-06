UDCAS do Sobralinho é campeã nacional em semi-kempo

A equipa de kempo da União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS), concelho de Vila Franca de Xira, sagrou-se campeã nacional na vertente de semi-kempo no campeonato nacional de kempo disputado nas Caldas da Rainha nos dias 15 e 16 de Junho. Perante 50 equipas de todo o país os 38 atletas da UDCAS voltaram a mostrar estar em bom plano na modalidade, depois de ter dado prova do seu potencial no Campeonato Regional Centro-Sul obtendo a terceira posição por equipas.

O atleta Tiago Carvalho foi considerado o melhor atleta masculino dos 6 aos 13 anos. “O trabalho é realizado ao longo de toda a época desportiva para chegar a estes resultados. O nosso crescimento não é apenas em número, mas também em qualidade. Procuro que sejamos uma referência nas artes marciais a nível nacional sem nunca perder o espírito de família que se vive”, refere Nuno Grilo, treinador da equipa, em nota de imprensa divulgada pelo clube.