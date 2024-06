Clube de Canoagem Scalabitano dá vida ao Tejo na Ribeira de Santarém

Martim Figueiredo, 18 anos, é um dos poucos atletas da história do Clube de Canoagem Scalabitano, sediado na Ribeira de Santarém, a conseguir uma convocatória para a selecção nacional de canoagem. O jovem, que reside em Almeirim, tem como parceiro de treino o pai e actual presidente da direcção do clube, Mário Figueiredo. O atleta conta a O MIRANTE que treina seis a sete vezes por semana no rio Tejo, podendo alguns treinos acontecerem duas vezes no mesmo dia. Com o pai pratica corrida que serve de complemento ao treino principal de canoagem, a par do ginásio e da natação.

Estudante do curso de Técnico de Electrotecnia na Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, Martim Figueiredo jogou futsal e praticou natação mas decidiu optar pela canoagem, na qual já somou algumas conquistas, nomeadamente a convocatória para a seleção nacional em 2023. O jovem canoísta está no escalão de sénior (sub-23) e no ano passado participou no Campeonato da Europa de Juniores e sub-23 onde conseguiu um sétimo lugar na final B e um 16º lugar na classificação geral. Diz que ver o seu progresso dá-lhe motivação para continuar a praticar canoagem. O atleta entrou para o Clube de Canoagem Scalabitano da Ribeira de Santarém em Setembro de 2018, na mesma altura que o pai, que o motiva e acompanha nas suas deslocações.

120 praticantes inscritos

O Clube de Canoagem Scalabitano da Ribeira de Santarém foi fundado em 1991 e está filiado na Federação Portuguesa de Canoagem. Em Setembro, o clube organiza a prova desportiva José Maurício, baptizada com o nome do sócio fundador do clube que faleceu em 2023, assim como o campeonato regional de pagaiadas (prova para atletas de primeiro ano) e as descidas de lazer, como a que se realizou em Fevereiro deste ano da praia fluvial do Patacão (Alpiarça) até à Ribeira de Santarém, e a Descida dos Reis em Janeiro.

No Centro Náutico Scalabitano, inaugurado em 2017 na Ribeira de Santarém, estão as canoas de vários tipos, as pagaias e os coletes. Segundo Mário Figueiredo, a inauguração dessas instalações reflectiu-se num aumento do número de associados. Em Janeiro de 2024 foi concluída a construção dos novos balneários e do bar através do apoio de 36 mil euros da Câmara de Santarém. Neste momento, a colectividade tem cerca de 120 praticantes inscritos, entre os de competição e lazer.

Entre os que praticam canoagem por lazer existe o grupo “Os Lontras”, constituído por pessoas com idades entre os 30 e os 70 anos e que tem como responsáveis Marco Constantino e Carlos Ferreira. Uma das orientações que o presidente e treinador diz ser transmitida àqueles que estão a aprender a fazer canoagem é saber agir no caso de a canoa se virar, procurando evitar o pânico e prevenindo acidentes de maior ou menor gravidade.

O clube participa este ano em 32 competições. A época desportiva começou em Fevereiro e termina em Outubro. Dos troféus somados pelo clube inclui-se o de campeão nacional em K2 de Carlos Vasques. Os atletas Diogo Maia e Samuel Cordeiro foram vice-campeões nacionais de maratona no escalão Master A e, ainda segundo o presidente, vários atletas do clube dos escalões de formação estão no top-10 nacional.

Durante o Verão são várias as associações que contactam o clube para realizar actividades. Mário Figueiredo assume a vontade de criar uma estrutura de ginásio com acesso mediante pagamento e que funcione dentro das instalações do clube com um trabalhador assalariado. O clube tem uma parceria com a APPACDM que permite que pessoas com necessidades especiais façam canoagem. Além disso, disponibiliza treinos gratuitos de canoagem a pessoas de menores rendimentos.