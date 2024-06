Cristiano Santos vence prova de natação em águas abertas no Alentejo

Os nadadores da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere estiveram em bom plano na XVI Edição de Águas Abertas, que decorreu sábado, 22 de Junho, na Barragem dos Minutos, em Montemor-o-Novo, com destaque para Cristiano Santos, vencedor absoluto na prova oficial de 1500 metros livres. Os restantes atletas de Ferreira do Zêzere obtiveram as seguintes classificações: Afonso Soares - 400L - 4º lugar absoluto e 3ºlugar do seu escalão etário; Bárbara Simões - 400L -32º lugar absoluto e 3º lugar no escalão; Joana Inês Antunes - 400L - 23º lugar absoluto e 1º lugar no escalão; Mariana Nunes - 400L - 24º lugar absoluto e 2º lugar no escalão; Leandro Cruz - 400L - 31º lugar absoluto e 1º lugar escalão; Catarina Cotrim - 400L 36º lugar absoluto e 4º lugar no escalão; Sebastião Santos - 1500L - 34º lugar absoluto e 2º no escalão.