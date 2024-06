Campeão europeu de triatlo cross é da Golegã

Dinis Ferreira, natural do Pombalinho, concelho da Golegã, sagrou-se campeão europeu júnior de triatlo cross. O atleta do Sporting Clube de Portugal, que passou pelo Clube de Natação de Torres Novas, representou a seleção nacional de triatlo no europeu de triatlo cross júnior, em Coimbra, numa prova que exigiu 500 metros de natação, 11 quilómetros de BTT e quatro de corrida.

Esta é a segunda representação de Dinis Ferreira ao serviço da seleção portuguesa de triatlo. A primeira foi na Roménia, na Taça da Europa de Juniores de Izvorani, em triatlo de estrada, tendo finalizado a prova individual em 17º lugar e participado na prova de estafetas mistas com mais dois colegas de equipa, Rodrigo Neves e Joana Alves, e uma atleta de Alhandra, Maria do Carmo Vitorino.