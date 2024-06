Clube de Ginástica de Torres Novas conquista mais dois títulos nacionais

O Clube de Ginástica de Torres Novas alcançou dois títulos nacionais e quatro pódios no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica Artística que se realizou no Centro de Alto Rendimento da Maia.

O Clube de Ginástica de Torres Novas alcançou dois títulos nacionais e quatro pódios no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica Artística que se realizou no Centro de Alto Rendimento da Maia. O ginasta Rodrigo Martins sagrou-se campeão nacional de paralelas e barra-fixa no escalão de iniciados, enquanto Afonso Bonito foi vice-campeão nacional de cavalo no escalão de seniores e Guilherme Gameiro foi vice campeão nacional de saltos no escalão de iniciados.

Participaram também na competição Paulo Borges no escalão de juvenis, Nova Treudoux no escalão de iniciadas e Leonor Corceiro no escalão de juvenis. Os ginastas foram acompanhados pelo treinador Diogo Soares. O CGTN para além de participar em todas as provas nacionais de Ginástica Artística, conseguiu subir ao pódio em todas as competições nacionais (Campeonato Nacional da 1° e 2° divisão, Memorial Guilherme Gonçalves e Campeonato Nacional da divisão base).

O clube refere que em cinco anos de existência conta com mais de 140 ginastas filiados, tendo atletas de Mação, Santarém, Chamusca, Golegã, Entroncamento e Torres Novas. “Deixamos aqui alguns dos objetivos alcançados esta época que nos enchem de orgulho: 140 ginastas filiados; 46 ginasta em competições nacionais; 13 pódios nacionais; 6 títulos nacionais; 1 pódio internacional”, conclui o CGTN em nota de imprensa.