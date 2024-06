Judocas de Torres Novas com três medalhas no Campeonato Nacional de Juvenis

Pedro Sardinha, Pedro Costa e Tomás Lopes foram os atletas premiados na prova que decorreu no dia 22 de Junho e contou com mais de 100 atletas.

O Clube de Judo de Torres Novas conquistou três medalhas no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu no dia 22 de Junho, em Angeja, distrito de Aveiro. A prova contou com mais de cem atletas. Os atletas premiados foram Pedro Sardinha, Pedro Costa e Tomás Lopes. Pedro Sardinha alcançou o segunda lugar da categoria de menos de 81kg, enquanto Pedro Costa e Tomás Lopes conquistaram o bronze nas categorias de menos de 55kg e menos de 42kg, respectivamente.