Maria Fidalgo novamente nos trabalhos da selecção de nasquetebol sub15

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A jovem basquetebolista Maria Fidalgo, que representa o Santarém Basket, voltou a ser convocada para os trabalhos da selecção nacional de sub15 feminina, desta vez para o primeiro estágio de aperfeiçoamento que decorre em Guimarães, entre 1 e 7 de julho. O estágio tem em vista a constituição da futura seleçcão nacional de sub16 2025.

O clube já tem aberto o período de renovações e de pré-inscrições de novos atletas para a próxima época. Os atletas que renovarem a inscrição têm a oferta de uma mochila, desde que a inscrição seja efectuada até dia 26 de Julho. As novas inscrições recebem o equipamento de jogo (4 peças) desde que concretizadas as condições descritas no formulário de inscrição.