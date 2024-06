Maria Ferreira voltou a representar selecção nacional sub-15 de futsal

Jovem atleta do Vitória de Santarém somou mais duas internacionalizações por Portugal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A jovem atleta Maria Ferreira, de 13 anos, do Vitória de Santarém, voltou a ser chamada à selecção nacional sub-15 de futsal, somando gora quatro internacionalizações. Um feito destacado pelo clube escalabitano, que tem vindo a dar cartas no futsal feminino, como o atesta o triunfo no recente torneio Vitória Futsal Cup Masters.