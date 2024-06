Fátima recebeu estágio paralímpico para Jogos de Paris

25 de Junho assinalou o início do estágio de preparação do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) para os Jogos Paralímpicos Paris 2024, que se prolongou até ao dia 27 de Junho, na cidade de Fátima. A sessão de abertura contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, para além do Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, do Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Lourenço, entre outros representantes de várias entidades.

Isabel Costa dirigiu-se a todos os atletas presentes como “uma inspiração para todos nós” e destacou a importância da iniciativa para o sucesso dos atletas portugueses em Paris. Durante os dias do estágio, os atletas estiveram concentrados em Fátima, usufruindo das instalações desportivas que a cidade oferece para a manutenção das suas rotinas de treino. Para além da componente física, o estágio incluiu várias sessões formativas sobre tópicos essenciais para a preparação e participação nos Jogos Olímpicos. “É o início de uma contagem decrescente, um passo em frente na preparação da Missão Paralímpica Portuguesa e uma oportunidade para os atletas crescerem e se prepararem da melhor forma para os desafios de Paris, mantendo o espírito de superação e o orgulho em representar Portugal”, refere a autarquia em comunicado.