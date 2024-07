Clube Ginástica de Fátima assinala 10º aniversário com sarau

Sétima edição do evento decorre a 6 de Julho, no Pavilhão do Centro de Estudos de Fátima.

O Clube Ginástica de Fátima Acrobatikdays organiza um sarau de ginástica para celebrar o seu décimo aniversário. A sétima edição do evento realiza-se no sábado, 6 de Julho, a partir das 19h30, no Pavilhão do Centro de Estudos de Fátima. A iniciativa é de entrada gratuita.