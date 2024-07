Francisca Laia lamenta falta de atletas femininas no campeonato da Europa de Canoagem

Francisca Laia, atleta natural de Abrantes, vencedora de várias medalhas e que conta no seu curriculum com uma participação olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, partilhou um desabafo nas suas redes sociais onde lamenta que a Federação Portuguesa de Canoagem tenha decidido não levar nenhuma atleta feminina ao campeonato da Europa, que se realizou na Hungria, “enquanto cinco homens representaram o país”.

“Este ano, por razões alheias à minha vontade, não participarei no Campeonato da Europa (…) Como mulher comprometida com a luta pela igualdade de género no desporto, é com profunda decepção e frustração que me confronto com uma completa exclusão de atletas femininas nesta importante prova. Questionada sobre esta escolha, a Federação Portuguesa de Canoagem justificou-se mencionando critérios de investimento e futuro, pelo que objectivamente é forçoso concluir que a equipa feminina não é merecedora do mesmo apoio e recursos”, lamentou, acrescentando que o “raciocínio não só é insustentável como também revela um profundo desrespeito pelo potencial e dedicação das atletas femininas”.

Para Francisca Laia, “por estarmos perante um retrocesso inadmissível, esta é uma batalha que não posso nem vou evitar, pois é minha obrigação enquanto atleta e mulher”, vincou, sublinhando que “a igualdade de género no desporto não pode ser apenas uma aspiração - deve ser uma realidade”.