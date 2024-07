Viver Santarém com 38 pódios no Distrital de Verão de Natação

A Viver Santarém conquistou 38 pódios no Campeonato Distrital de Verão de Natação com dez dos seus melhores nadadores acompanhados pelo professor Renato Rodrigues e o delegado Rui Cabral. A competição foi disputada em Rio Maior com a presença de 157 nadadores de 16 clubes.

Francisco Dias sagrou-se campeão distrital infantil B em 400 e 1500 metros livres e vice-campeão em 400 metros estilos, 100 e 200 metros costas, alcançando ainda o terceiro lugar nos 100 metros livres e 200 metros estilos. Guilherme Conceição foi campeão distrital infantil A em 200 metros bruços e terceiro lugar em 400 metros estilos. José Cabral sagrou-se campeão distrital em 50, 100 e 200 metros mariposa absolutos, vice-campeão em 50 e 100 metros costas e 200 metros estilos, e Rafael Azevedo foi campeão distrital em 800 metros livres absolutos.

Rodolfo Gago alcançou o título de campeão distrital juvenis em 100 e 200 metros mariposa e o terceiro lugar em 200 metros livres. Ana Oliveira foi campeã distrital em 4x100 metros livres absolutos ao lado de Rafaela Silva, Catarina Fragoso e Madalena Midões. Já Benedita Lagarinhos foi campeã distrital infantil A em 100 e 200 metros mariposa e terceiro lugar em 200 metros estilos, enquanto Catarina Fragoso foi campeã distrital em 200 metros estilos, vice-campeã em 100 metros bruços e fez terceiro lugar em 50 metros bruços. Madalena Midões foi vice-campeã em 100 e 200 metros costas e terceira em 100, 200 e 800 metros livres e Rafaela Silva foi ainda vice-campeã de 800 metros livres e terceira em 400 metros livres, tendo sido batidos 20 recordes pessoais.

FOTOS – Viver Santarém