Búzios de Coruche líder nos campeonatos distritais em Rio Maior

A Búzios - Associação de Nadadores-Salvadores de Coruche realizou mais uma performance brilhante nos Campeonatos Distritais de Verão, de infantis, juvenis e absolutos, que decorreram nos dias 28, 29 e 30 Junho, em Rio Maior. Organizados pela Associação de Natação do Distrito de Santarém, a associação de Coruche participou com 29 nadadores.

Ao longo dos três dias de prova, os nadadores coruchenses lideraram de forma destacada o "medalhadeiro" do início ao fim da prova. Contas feitas, foram alcançados 106 pódios, com 47 títulos de campeão distrital, 35 medalhas de prata e 24 medalhas de bronze. “Foi mais uma performance fantástica por parte de uma equipa que desde o início da época tem demonstrado uma grande consistência e evolução nos resultados obtidos. Seguem-se os campeonatos nacionais, para os quais temos boas expectativas”, refere a associação em comunicado.