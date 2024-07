Rafael Picoto medalhado quatro vezes no nacional de natação adaptada

Rafael Picoto, natural de Rio Maior, alcançou o ouro e três medalhas de prata pelo Sporting Clube de Portugal no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada realizado no fim-de-semana de 29 e 30 de Junho em Vila Franca de Xira. O ouro foi conseguido nos 400 metros livres e as medalhas de prata nos 50 metros livres, 100 metros costas e 100 metros livres. Com o contributo de Rafael Picoto, o Sporting classificou-se em segundo lugar por equipas masculinas.