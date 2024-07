Santarém Basket convidou 11 equipas para torneio de final de época

O Torneio Scalabis 2024, organizado pelo Santarém Basket, encerrou a época desportiva no fim-de-semana de 29 e 30 de Junho. Estiveram presentes 11 equipas convidadas, além dos sub12 e sub14 femininos e masculinos do Santarém Basket Clube. As equipas sub12 e sub14 femininas do Santarém Basket venceram no seu escalão. Em sub12 masculinos venceu o Sporting Clube das Caldas e em sub14 masculinos triunfou o Alenquer Basket.

Destaque também para os sub16 femininos que foram até Ovar participar no Torneio de Encerramento do Ovarense e venceram os três jogos.

Estão disponíveis no site do Santarém Basket os endereços electrónicos para a renovação da inscrição e pré-inscrição de novos atletas. A renovação tem a oferta de uma mochila, desde que seja efectuada até 26 de Julho, e os novos inscritos têm a oferta do equipamento de jogo desde que concretizadas as condições descritas no formulário de inscrição.

FOTOS - Santarém Basket