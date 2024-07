AD Carregado tem 150 atletas com dificuldades financeiras

Associação Desportiva do Carregado suporta o valor da mensalidade dos atletas que não conseguem pagar porque as famílias têm dificuldades financeiras. Presidente da direcção, Nuno Coelho, alerta a comunidade para um problema que é de todos.

A Associação Desportiva do Carregado (ADC) tem cerca de 150 atletas, num universo de 600, com dificuldade em suportar o valor da mensalidade para a prática desportiva. O presidente da associação, Nuno Coelho, explica a O MIRANTE que algumas famílias não conseguem pagar mas o clube não deixa ninguém de fora por esse motivo. Os atletas estão identificados e o clube atribui um escalão de pagamento, mediante apresentação do comprovativo do agrupamento escolar. “Queremos perceber o que os pais podem pagar, para os filhos continuarem a praticar desporto. No final do ano temos um volume de algumas mensalidades por cobrar e temos de perceber que é uma questão social”.

