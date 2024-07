Pedrógão Triatlo vence quarta etapa do Campeonato Regional Jovem

O clube Pedrógão Triatlo, do concelho de Torres Novas, venceu a quarta etapa do Campeonato Regional Jovem, que decorreu em Castanheira de Pera. O clube levou 36 atletas de vários escalões e alcançou a primeira posição por equipas jovens.

Os titulados foram Tomás Vieira (segundo lugar) e João Moita (terceiro) no escalão de benjamins masculinos. Em infantis femininos, Beatriz Pinto conquistou o primeiro lugar, seguida por Leonor Jorge. No mesmo escalão, foi Moisés Lopes o primeiro classificado masculino. Miguel Moita foi segundo classificado em iniciados masculinos. Em juvenis, femininos e masculinos, Leonor Gonçalves e Luiz Viriato conquistaram o primeiro lugar. A equipa de estafetas constituída por Inês Bargão, Pedro Narciso e Pedro Bargão também subiu ao lugar mais alto do pódio.

Um dia depois, no Campeonato da Europa de Biatle, na Madeira, conquistou também pódios individuais.